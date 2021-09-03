США помогла Украине "сойти с крючка" Минских соглашений

В Киеве отказались от Минских соглашений. Об этом заявил помощник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович, назвав это "прорывным достижением".

В офисе президента Украины отказались от выполнения Минских соглашений, согласно которым огонь на территории Донецкой и Луганской областей Украины следует прекратить, сообщает РИА Новости.

"Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений", — заявил Арестович после встречи Зеленского и Байдена в США.

Киеву удалось "сорваться с крючка", так как этот вопрос не упоминается в декларации о партнерстве, заключенной между Белым Домом и Киевом, сообщает Взгляд.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Минские соглашения являлись единственным возможным средством урегулирования ситуации на Донбассе.

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