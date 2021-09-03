EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Пестерев оценил вероятность возникновения в России бубонной чумы
Путин: после ухода США из Афганистана нужно изменить политику
Садальский высказался о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной
Путин рассказал о ситуации с поправившем его оговорку школьником
Журналиста силой ввели с пресс-конференции КПРФ в Удмуртии
Чехия не планирует полностью рушить отношения с Россией
Дмитрий Певцов опубликовал фото умершего сына в день его памяти

Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму из-за активов за рубежом

Политика » Выборы

Девять кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко" не смогут принять участие в выборах. Данное решение принял Верховный суд России по обращению Центризбиркома.

Верховный суд России запретил девятерым кандидатам в депутаты от РОДП «Яблоко» участвовать в выборах Государственной думы в 2021 году. Основанием для вынесение данного решения стало обращение Центризбиркома, сообщает Интерфакс.

«Иск Центризбиркома об отстранении кандидатов от российской объединенной демократической партии «Яблоко» от участия в выборах удовлетворен в полном объеме», - сказано в сообщении.

Среди отстраненных от выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва оказались следующие члены РОДП “Яблоко”:

  • Есаков Никита;
  • Добыт Иван;
  • Чимитдоржиев Баясхалан;
  • Орлова Александра;
  • Аркадьев Михаил;
  • Амосов Александр;
  • Семавин Дмитрий;
  • Плотникова Елена;
  • Мартынова Евгения.
Партия "Яблоко"
Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму

Согласно сведениям издания, Центризбирком получил от Центробанка России информацию о том, что у данных кандидатов имеются «иностранные финансовые инструменты», которыми признаются ценные бумаги, выпущенные за пределами нашей страны.

Напомним, всероссийские выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Активисты покидают «Яблоко»
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму из-за активов за рубежом
Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России
Путин: после ухода США из Афганистана нужно изменить политику
Садальский высказался о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной
Путин рассказал о ситуации с поправившем его оговорку школьником
ВЭФ-2021: власть, медиа и бизнес в борьбе за природу и совесть
Проблема для важнейшего проекта: российский миллиардер назвал плохим оборудование из России
Журналиста силой ввели с пресс-конференции КПРФ в Удмуртии
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов Василий Амирджанов Замечание школьника Путину вызвало дискуссию Василий Амирджанов
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Мир. Новости мира
Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонные сделки с Россией
Мир. Новости мира
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонные сделки с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников