Девять кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко" не смогут принять участие в выборах. Данное решение принял Верховный суд России по обращению Центризбиркома.
Верховный суд России запретил девятерым кандидатам в депутаты от РОДП «Яблоко» участвовать в выборах Государственной думы в 2021 году. Основанием для вынесение данного решения стало обращение Центризбиркома, сообщает Интерфакс.
«Иск Центризбиркома об отстранении кандидатов от российской объединенной демократической партии «Яблоко» от участия в выборах удовлетворен в полном объеме», - сказано в сообщении.
Среди отстраненных от выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва оказались следующие члены РОДП “Яблоко”:
Согласно сведениям издания, Центризбирком получил от Центробанка России информацию о том, что у данных кандидатов имеются «иностранные финансовые инструменты», которыми признаются ценные бумаги, выпущенные за пределами нашей страны.
Напомним, всероссийские выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.
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