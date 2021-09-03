Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму из-за активов за рубежом

Девять кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко" не смогут принять участие в выборах. Данное решение принял Верховный суд России по обращению Центризбиркома.

Верховный суд России запретил девятерым кандидатам в депутаты от РОДП «Яблоко» участвовать в выборах Государственной думы в 2021 году. Основанием для вынесение данного решения стало обращение Центризбиркома, сообщает Интерфакс.

«Иск Центризбиркома об отстранении кандидатов от российской объединенной демократической партии «Яблоко» от участия в выборах удовлетворен в полном объеме», - сказано в сообщении.

Среди отстраненных от выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва оказались следующие члены РОДП “Яблоко”:

Есаков Никита;

Добыт Иван;

Чимитдоржиев Баясхалан;

Орлова Александра;

Аркадьев Михаил;

Амосов Александр;

Семавин Дмитрий;

Плотникова Елена;

Мартынова Евгения.

Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму

Согласно сведениям издания, Центризбирком получил от Центробанка России информацию о том, что у данных кандидатов имеются «иностранные финансовые инструменты», которыми признаются ценные бумаги, выпущенные за пределами нашей страны.

Напомним, всероссийские выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

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