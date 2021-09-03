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Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной

Политика

Продолжение деятельности группы ОБСЕ на российско-украинской границе признано нецелесообразным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной

Комментируя решение российских властей не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, Захарова отметила, что их развёртывание на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в 2014 году стало жестом доброй воли со стороны РФ.

По словам представителя МИД, предполагалось, что это будет способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением", — подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что за время своей работы наблюдатели ОБСЕ не зарегистрировали фактов переброски из РФ в Донбасс войск, оружия или военной техники. При этом Украина и Запад пытались использовать присутствие наблюдателей на территории РФ для отвлечения внимания международного сообщества от нежелания Киева выполнять Минские соглашения.

"К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно", — заявила Мария Захарова.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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