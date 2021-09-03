Владимир Путин сообщил, что у него нет мобильного телефона

Российский президент Владимир Путин заявил, что у него нет мобильного телефона.

По информации РИА Новости, вопрос о телефоне задал главе государства модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилёв.

В начале заседания он, обратившись к Владимиру Путину, рассказал, что заметил отсутствие у президента мобильного телефона.

"Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель - у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит", — сказал журналист и поинтересовался, есть ли вообще у Владимира Путина мобильник.

Президент ответил отрицательно на этот вопрос.

Напомним, случай с телефоном Ангелы Меркель, о котором упомянул Сергей Брилёв, имел место во время августовского визита канцлера Германии в Москву.

Тогда в ходе встречи с Владимиром Путиным у Ангелы Меркель зазвонил телефон, который она, вероятно, забыла выключить.

При этом Владимир Путин продолжил свою речь, не среагировав на звонок.

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