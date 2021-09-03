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Путин: дальневосточники должны летать в Центр РФ по льготным билетам

Политика

Жители Дальнего Востока должны иметь возможность приобретать льготные авиабилеты, субсидии для этих целей необходимо проводить через новую систему. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума ВЭФ).

Путин: дальневосточники должны летать в Центр РФ по льготным билетам

Президент дал распоряжение до конца следующего года проработать механизмы создания такой системы. Он особо подчеркнул, что вопросы субсидирования будет контролировать лично.

Путин указал на обращения дальневосточников, которые жаловались на недостаток льготных авиабилетов и попросил представителей Минтранса, Минфина и других профильных ведомств предоставить свежие предложения по улучшению ситуации.

"Необходимо продумать, как можно улучшить качество жизни людей в отдалённых регионах", — отметил Путин.

Глава государства предложил увеличить количество рейсов не только с Москвой, но и с другими городами, особенно внутри региона.

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Автор: Евгения Патановская, Куратор: Олег Артюков
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