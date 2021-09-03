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Депутат Миронов: Россия возвращается к нищете 90-х

Политика » Партии

Депутат от "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что Россия возвращается в голод и нищету 90-х. По его мнению, большая часть россиян "работает за еду" из-за высокой закредитованности.

Депутат Миронов: Россия возвращается к нищете 90-х

Такая ситуация, по мнению Миронова, возвращает Россию в "голодные" 90-е.

Рост просрочек по потребительским кредитам — это приговор циничному бездействию правительства в вопросе повышения доходов населения, — цитирует сайт партии слова руководителя фракции "СР".

По словам Миронова, прожиточный минимум, заявленный Правительством, в корне не соответствует реалиям. 50% россиян получают максимум 30 тысяч рублей в месяц. Пенсии — 15 тысяч рублей. Реальная же сумма для "выживания" минимум 31 тысяча, считает депутат.

Не испытывайте терпение людей, которые ещё не забыли нищету и грабёж 90-х. Они не хотят туда возвращаться. И задача власти не допустить этого, — резюмировал Сергей Миронов.

Он отметил, что партия не единожды предлагала снизить налоги, увеличить МРОТ и выплачивать ежемесячный "базовый" доход жителям страны.

 

 

 

 

 

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История и данность: Кто хочет вернуть Россию в "святые 90-е"?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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