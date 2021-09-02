Протоиерей назвал высказывание Зюганова об Иисусе Христе ложью

Протоиерей Фёдор Бородин считает ложью заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос является первым коммунистом на Земле.

На протяжении всей истории коммунизма уничтожались христианские ценности. Поэтому сравнение, которое сделал Геннадий Зюганов, является ложью, сообщил РЕН-ТВ протоиерей Фёдор Бородин.

"У коммунистов вслед за основателями Карлом Марксом и Энгельсом, Лениным… была лютая ненависть к Богу, кровь лилась рекой. Поэтому лозунги коммунизма о заботе о ближних говорят лишь о ненависти к людям, а не о любви к ним", — высказался священник.

По мнению Фёдора Бородина, ненависть к Богу и к человеку, наряду с потерями миллионов жизней и разрушением огромного числа памятников архитектуры, являются плодами теории коммунизма.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов высказался о том, что первым коммунистом на Земле был Иисус Христос. Однако его идею не оценили в РПЦ, назвав её неуместной.

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