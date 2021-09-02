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Протоиерей назвал высказывание Зюганова об Иисусе Христе ложью

Политика

Протоиерей Фёдор Бородин считает ложью заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос является первым коммунистом на Земле.

Протоиерей назвал высказывание Зюганова об Иисусе Христе ложью

На протяжении всей истории коммунизма уничтожались христианские ценности. Поэтому сравнение, которое сделал Геннадий Зюганов, является ложью, сообщил РЕН-ТВ протоиерей Фёдор Бородин.

"У коммунистов вслед за основателями Карлом Марксом и Энгельсом, Лениным… была лютая ненависть к Богу, кровь лилась рекой. Поэтому лозунги коммунизма о заботе о ближних говорят лишь о ненависти к людям, а не о любви к ним", — высказался священник.

По мнению Фёдора Бородина, ненависть к Богу и к человеку, наряду с потерями миллионов жизней и разрушением огромного числа памятников архитектуры, являются плодами теории коммунизма.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов высказался о том, что первым коммунистом на Земле был Иисус Христос. Однако его идею не оценили в РПЦ, назвав её неуместной.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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