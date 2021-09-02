EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иммунолог назвал сроки новой волны COVID-19
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"
Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков
На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке

МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта

Политика

По данным министерства иностранных дел Турции, боевики «Талибана»* получили от ведомства предложения по обеспечению безопасности аэропорта в столице Афганистана.

В Турции таким образом ответили на полученное ранее предложение террористов о сотрудничестве касаемо международного аэропорта Кабула, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По данным издания, предложения о сотрудничестве Турция получила также от других государств. Более того, к обеспечению безопасности зоны аэропорта могут быть также привлечены частные предприятия.

* запрещенная на территории России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Турция предложила превратить Карабах во вторую Сирию
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта
Названа ещё одна причина бесплодия - хронический тонзиллит
Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"
Собирался, но не позвали: почему Россия "забыла" пригласить премьера Японии на ВЭФ
Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков
На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке
Кошачий "массаж": почему коты топчут хозяев
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Шоу-бизнес
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников