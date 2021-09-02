МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта

По данным министерства иностранных дел Турции, боевики «Талибана»* получили от ведомства предложения по обеспечению безопасности аэропорта в столице Афганистана.

В Турции таким образом ответили на полученное ранее предложение террористов о сотрудничестве касаемо международного аэропорта Кабула, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По данным издания, предложения о сотрудничестве Турция получила также от других государств. Более того, к обеспечению безопасности зоны аэропорта могут быть также привлечены частные предприятия.

* запрещенная на территории России террористическая организация.

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