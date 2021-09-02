РПЦ назвала неуместным сравнение Иисуса Христа с коммунистами

Российская православная церковь не оценила высказывание Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос является первым коммунистом на планете.

В РПЦ посчитали высказывание главы КПРФ Геннадия Зюганова неуместным. Об этом сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщают РЕН-ТВ.

"Мы не считаем уместным сравнивать Иисуса Христа с коммунизмом или какими-либо другими политико-экономическими учениями", — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов на радио "Комсомольская правда” заявил, что первым коммунистом на планете является Иисус Христос и посоветовал читать Библию.

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