Лавров о похищении американцами россиян: "Глазом не успеем моргнуть"

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил опасения, что США могут выкрасть российских спортсменов, которые представляют для них угрозу. Об глава российской дипломатии заявил на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Лавров напомнил, что спорт в современном мире крайне политизирован и Запад использует его, как инструмент давления на Россию.

"Я не исключаю, что так же, как американцы по всему миру похищают тех, кого они в чем-то подозревают, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов, сдавших положительный допинг-тест, и которых США считают угрозой на международных соревнованиях", — отметил Сергей Лавров.

Напомним, в прошлом году Международный спортивный арбитражный суд признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. В результате, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. В этом году на Олимпиаде в Токио российская сборная выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из произведения Петра Чайковского.

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