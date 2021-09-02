Дмитрий Песков признался, что смотрит фильмы Юрия Дудя

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смотрит YouTube-канал журналиста Юрия Дудя, а также считает его документальное кино и интервью интересными. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал во время мероприятия "Новое знание" Восточного экономического форума.

Дмитрий Песков оценил работы Юрия Дудя как интересные, однако не без спорных моментов. Политик привёл журналистам пример дискуссии о приоритете финансирования между дорогами и военной сферой:

"Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше и хорошие дороги, и хорошая армия".

Напомним, что Юрий Дудь — интервьюер и автор документальных картин. Его самые популярные ролики набрали свыше 20 миллионов просмотров. Наиболее просматриваемой работой стал фильм о Кремниевой долине, IT-столице мира. Другие известные видео — интервью с такими знаменитостями, как:

ведущая и блогер Настя Ивлеева;

актёр Дмитрий Нагиев;

оппозиционеры Навальные;

рэпер и шоумен Моргенштерн;

комик Нурлан Сабуров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.