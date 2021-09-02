Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смотрит YouTube-канал журналиста Юрия Дудя, а также считает его документальное кино и интервью интересными. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал во время мероприятия "Новое знание" Восточного экономического форума.
Дмитрий Песков оценил работы Юрия Дудя как интересные, однако не без спорных моментов. Политик привёл журналистам пример дискуссии о приоритете финансирования между дорогами и военной сферой:
"Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше и хорошие дороги, и хорошая армия".
Напомним, что Юрий Дудь — интервьюер и автор документальных картин. Его самые популярные ролики набрали свыше 20 миллионов просмотров. Наиболее просматриваемой работой стал фильм о Кремниевой долине, IT-столице мира. Другие известные видео — интервью с такими знаменитостями, как:
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