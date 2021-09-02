Советник Зюганова: путинские выплаты — "аттракцион невиданной щедрости"

Вячеслав Тетекин подозрительно отнёсся к дополнительным "путинским" выплатам. По мнению заместителя лидера партии "КПРФ", многие годы люди недополучали положенные "кровные", а теперь начали "вертолётную раздачу".

Вдруг аттракцион невиданной щедрости. Правда, у них своеобразное толкование щедрости. Накопили (не успели разворовать) 60 триллионов рублей. А раздают 0,5 триллиона. Меньше 1%. Благодетели!, — цитирует пост Тетекина в Telegram-канале URA.RU

Сегодня несколько категорий россиян начали получать дополнительные президентские выплаты. Дополнительных 10 тысяч рублей положено пенсионерам, тем кто получает пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью.

Соцвыплату получат определённые категории военных и силовико.

Недавно в КПРФ скептически отозвались о школьные всероссийские проверочные работы и ОГЭ. По мнению членов партии это лишняя "бюрократия", которая не влияет на будущее учащихся.

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