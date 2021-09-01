Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что агрессивные антироссийские выпады Украины и США могут привести к жестким мерам со стороны Москвы. Баранец назвал агрессию Украины и США новым Карибским кризисом.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Киев способен "отлупить российскую армию со страшной силой".
В ответ на заявления Арестовича, Баранец рассказал в интервью "ПолитРоссия", что подобные высказывания нацелены на запугивание России при помощи американского оружия. Он отметил, что выпады Украины могут навредить США.
По мнению эксперта, политика Украины и Америки может привести к размещению российских ракет в Венесуэле и на Кубе. При этом российские власти выступают за мирное урегулирование конфликтов.
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