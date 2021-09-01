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Россия отказалась от введения безвизового режима для Грузии из-за провокаций

Политика

Россия была готова ввести для жителей Грузии безвизовый режим, но отказалась от этой идеи из-за провокации против российских парламентариев.

Россия отказалась от введения безвизового режима для Грузии из-за провокаций

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в планах у России было введение для жителей Грузии безвизового режима. Однако, в связи с грубыми провокациями данное намерение было отклонено.

"Где-то полтора года назад Россия была готова объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан, но тут произошла грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия", — отметил Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО 1 сентября.

Как отметил Сергей Лавров, несмотря на разорванные по инициативе Грузии дипломатические отношения, Россия неоднократно выражала готовность их восстановить. К томо же, Россия является для Грузии ведущим торговым партнером.

Министр иностранных дел России отметил, что очень любит Грузию также, как и российские туристы, и безусловно, в России не запрещают никому посещать эту страну.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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