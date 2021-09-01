Крым и Донбасс: С чего Зеленский начнёт встречу с Байденом

Владимир Зеленский планирует начать встречу с американским коллегой с вопросов Донбасса и Крыма. Об этом он сообщил журналистам во время рабочего визита в Вашингтон. Кроме того, глава Украины хочет обсудить с Джо Байденом темы инвестиций и лично поблагодарить за поддержку.

У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора, — передаёт слова Зеленского Suspilne.media

Не обойдётся встреча и без осуждения "Северного потока-2". По словам главы Украины, необходимо выяснить, как он будет работать, после того, как его достроят.

В случае работающего" Северного потока-2 ", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США, — резюмировал глава Украины.

Также Зеленский уточнил, что есть ряд вопросов на которые ответы не обязательны. Достаточно "получить видение".

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