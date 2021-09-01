Перед важной встречей в Белом доме Зеленский устроил пробежку по Вашингтону

Президент Украины Владимир Зеленский решил пробежаться по столице США перед встречей с Джо Байденом.

"Зеленский остановился в отеле, расположенном рядом с официальной резиденцией Джо Байдена, где цена за номер за сутки доходит до 2 тысяч долларов. Перед переговорами гослидер Украины решил пробежаться по Вашингтону и ознакомиться с его окрестностями", — сообщил Пятый канал.

Накануне Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Фотография Зеленского с его супругой Еленой была опубликована в Instagram-аккаунте украинского главы.

Ранее сообщалось, что Байден встретит Зеленского в Белом доме 1 сентября, однако от совместной пресс-конференции американский президент отказался.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, встреча лидеров Украины и Америки окажется провальной, так как Америка в настоящее время сама находятся в трудном положении.

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