Пушков считает встречу Зеленского и Байдена провальной

Визит Зеленского в Белый дом выглядит провальным, Байдену сейчас не до Украины. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Согласно мнению сенатора Алексея Пушкова, Америке сейчас не до Украины. На фоне вывода американских военных из Афганистана попытка президента Украины просить помощи у Байдена выглядит безуспешной.

"В настоящее время США сами находятся в трудном положении. Поэтому в такой ситуации встреча Зеленского и Байдена выглядит провальной. Несомненно, пострадает имидж украинского гослидера", — отметил Алексей Пушков.

Напомним, Владимир Зеленский накануне прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Украинский лидер выразил уверенность в успешности встречи. При этом, по мнению новостного портала Business Insider, на встрече Байден может заявить об интересах Вашингтона в Киеве.

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