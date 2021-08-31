Лавров уличил страны в попытках использовать межнациональные противоречия России

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил другие страны в попытках использовать межнациональные противоречия в нашем обществе. По словам политика, спецслужбы следят за этой тенденцией.

Сергей Лавров на мероприятии с национально-культурными организациями сообщил, что в России борются с экстремизмом и расизмом, а также фиксируют попытки других государств воспользоваться подобными конфликтами. Министр сообщил:

"Соответствующая работа, конечно же, ведётся, и наши специальные службы прекрасно знают, какие тенденции некоторые наши внешние коллеги пытаются поощрять внутри России, именно играя на противоречиях межнациональных, межконфессиональных".

Руководитель МИД также отметил, что большая часть мигрантов в нашей стране — граждане бывших республик Советского Союза, поэтому положение этих людей в РФ было благоприятным.

Напомним, что члены "Мужского государства" устроили кампанию против доставки еды "Ёбидоёби" за рекламу с темнокожим парнем. Люди из этого движения организовали DDOS-атаки на сайт компании, отправляли угрозы. Владелец бизнеса извинился.

После этого инцидента "Мужское государство" выбрало новую цель — рестораны "Тануки". На их сайте тоже было фото с темнокожим мужчиной, но они не стали приносить извинения и удалять материал.

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