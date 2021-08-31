Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Глава Украины сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Зеленский выложил в социальную сеть фотографию, на которой спускается с трапа самолёта со своей супругой Еленой.

"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США", — подписал украинский лидер.

Владимир Зеленский выразил уверенность в успешности предстоящих переговоров.

Ранее Pravda.Ru рассказала, что встречу президентов перенесли из-за самочувствия "пожилого человека" Байдена, которому на фоне складывающейся мировой ситуации приходится нелегко. Недавно американский президент заснул на встрече с представителем Израиля, а "темп такой и ответственность" тяжелы для Байдена.

Политолог Андрей Суздальцев отмечает, что Байден пытается хоть как-то выровнять положение, поэтому встреча с Зеленским не отменена, а перенесена. Вашингтон понимает, что Зеленский "может и подождать". На данный момент у Байдена хватает внутриполитических вопросов, связанных с эвакуацией американских граждан из Афганистана, заключил Суздальцев.

О переносе встречи Байдена с Зеленским с 31 августа на 1 сентября объявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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