Эстония отказала в визе российскому дипломату из-за высылки консула

В МИД Эстонии отказали в выдаче визы российскому дипломату, сообщает РБК со ссылкой на заявление министерства.

По информации ведомства, отказ выдать визу стал ответом на высылку представителя эстонской дипмиссии из РФ. Как пояснили в МИД, в дипломатии принято зеркально реагировать на подобные действия.

В министерстве заявили о желании "положить конец сложившейся ситуации" и выразили надежду, что РФ воздержится от дальнейшего её развития.

МИД Эстонии подчеркнул, что в Таллине заинтересованы в хороших отношениях с Россией, однако для этого от неё требуется "аналогичная воля".

Напомним, в июле из РФ был выслан консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Мартин Лятте, который, согласно версии ФСБ, намеревался получить закрытую информацию о российских планах в Арктике. Российский МИД сообщил о наличии "неопровержимых доказательств" незаконной деятельности дипломата.

В Эстонии задержание консула сочли провокацией. 15 июля эстонские власти объявили персоной нон-грата российского дипломата. 3 августа в МИД РФ заявили, что в ответ из России вышлют сотрудника дипмиссии Эстонии.

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