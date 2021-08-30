Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил о готовности России уже сейчас приступить к экономическим проектам на территории страны, сотрясаемой войнами.
Кроме того, он обратился к западным странам с призывом "не замораживать финансовые активы" сил, пришедших в Афганистане к власти в настоящее время. Напомним, что ранее международные финансовые структуры прекратили финансирование страны, в которой произошло изменение режима.
Также Замир Кабулов подчеркнул, что борьба с наркотрафиком, поступающим из Афганистана, не должна прекращаться.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.