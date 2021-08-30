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Лавров: "Нападки на Сталина — часть атаки на наше прошлое"

Политика

Частью атаки на историческое прошлое России назвал нападки на личность Сталина глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Лавров: "Нападки на Сталина — часть атаки на наше прошлое"

"Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — цитирует ТАСС заявление министра.

Сергей Лавров заявил, что целью осуществляемых извне нападок на историческое прошлое РФ являются переписывание истории и политическое ослабление страны.

Глава МИД подчеркнул, что "историю трогать нельзя".

Сергей Лавров заявил о важности для внешней политики проводимой в Волгоградской области работы по сохранению исторической памяти.

"То, что делает Волгоградская область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, имеет огромное будущее для нашей страны, в том числе не в последнюю очередь для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", — подчеркнул министр.

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