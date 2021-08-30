В РФ обсуждают запрет быть доверенным лицом на выборах при двойном гражданстве

В России предложили лишить обладателей двойного гражданства возможности быть доверенными лицами на выборах. По информации RT, c идеей введения запрета обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, за последние годы в российское законодательство внесли ряд изменений, чтобы минимизировать иностранное влияние на выборы в России. Однако в нём нет ограничений для людей с двойным гражданством на участие в предвыборной агитации в качестве доверенных лиц кандидатов или избирательных объединений.

В связи с этим Антон Орлов попросил генпрокурора оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, комментируя идею Орлова, заявил, что не уверен в её целесообразности.

По его мнению, патриотически ориентированные партии и политики и сейчас избегают привлекать в качестве доверенных лиц обладателей двойного гражданства, чтобы не наносить ущерб своему имиджу.

"Партии и лидеры, которые выбирают себе доверенных лиц, должны, думая о своём имидже, решать, стоит ли собственные интересы делегировать лицам с двойным гражданством или нет",- отметил политолог.

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