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Депутат ЗакСа рассказал об интересах спикера Макарова 

Политика

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров покинет свой пост и будет преследовать депутатское кресло в Госдуме. Депутат Заксобрания Владимир Дмитриев считает, что это было не его решением.

Депутат ЗакСа рассказал об интересах спикера Макарова 

Нынешняя сессия Заксобрания Петербурга длится максимально долгое время за последние 9 лет: депутаты работают в августе и продолжат работать в сентябре пока новые парламентарии будут получать мандаты. Столь долгая работа парламента связана с желанием спикера Макарова воспользоваться максимумом оставшейся политической власти, а также сохранить рычаги влияния после избрания нового состава ЗакСа.

Дмитриев считает, что Макаров оказался жертвой сложившейся ситуации.

"Интересы Макаров защищает в первую очередь свои, потому что он совершенно не планировал уходить с поста руководителя Заксобрания", — отметил политик.

Все политические изменения, по мнению Дмитриева, должны производиться ради улучшения жизни населения. Именно по этому параметру депутат предлагает судить предстоящие перестановки.

"От таких перестановок выгода должна быть прежде всего городу. Если от этих замен выиграют жители города, то все было сделано правильно, если нет — значит, неправильно. Чиновники и избранники народа должны в первую очередь обслуживать людей, чтобы им жилось комфортно — а это у нас сейчас в большом дефиците", — подчеркнул Дмитриев.

По мнению политика, у Макарова все еще есть возможность провести через парламент свои решения. Дмитриев подчеркнул, что Заксобрание все еще контролируется его спикером.

"Сложно сказать, для чего нужна такая длительная сессия парламента, но, видимо, у него есть какие-то планы. Теоретически он еще может принимать решения — как минимум одно пленарное заседание после выборов он провести сможет", — считает Дмитриев.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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