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Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России

Политика

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах возвращения Крыма Украине.

Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России

В эфире одной из передач на телеканале "НАШ" он порассуждал о том, что полуостров рано или поздно вернётся в состав Украины.

"Есть единственный способ возвращения Крыма в состав страны, и оба можно проследить по аналогии с историей древнего Рима, когда был разрушен Карфаген", — пояснил политик.

Он уверен, что объединение стран Запада сможет оказать на Россию давление, в результате чего "РФ развалится", что поможет украинской стороне "восстановить справедливость".

По мнению Чалого, также успехи Украины смогут вернуть отношение Запада и пошатнуть "устойчивость" Москвы.

"Просто нужно создать такое успешное украинское государство, чтобы российские регионы захотели отсоединиться от России и перейти в состав Украины", — заключил Чалый.

При этом он не представил на суд зрителей ни одного сценария практической реализации его предложения.

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Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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