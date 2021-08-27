Телеведущий заступился за Скабееву перед украинской чиновницей

Телеведущий Максим Назаров высказался о выпаде украинской чиновницы в адрес телеведущей Ольги Скабеевой.

Ранее глава Нацсовета по теле- и радиовещанию Украины Ольга Герасимьюк назвала лишение лицензии телеканала "Наш" трансляцией "скабеевщины".

Назаров поставил Герасимьюк на место, объяснив ее поведение завистью. По его словам, Герасимьюк тоже была телеведущей, но ее карьера сложилась не так успешно, как у Скабеевой.

Назаров также отметил, что Герасимьюк имеет личные проблемы другого характера.

"Человек сложной судьбы. С несложившейся личной жизнью", — рассказал телеведущий.

По мнению Назарова, из-за личных проблем и должности Герасимьюк ущемляет украинских журналистов.

Ранее сообщалось, что Киев планирует закрыть телеканал "Наш" из-за разжигания ненависти.

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