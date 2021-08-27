Кремль счёл обращение СМИ из-за закона об иноагентах эмоциональным

Российские СМИ направили обращение в адрес президента Владимира Путина, спикера Валентины Матвиенко, Госдумы и главам силовых ведомств с просьбой отказаться от действий, направленных на включение российских СМИ и сотрудников редакций в список иностранных агентов.

"Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идёт о применении положений закона известного", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что закон № 481-ФЗ был подписан Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года. Документ предусматривает регулирование политической деятельности физических и юридических лиц за счёт средств из-за рубежа. Минюст уже признал иноагентами телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории" и семерых журналистов. Всего в списке оказалось 43 организации, включая физических лиц.

"Закон об иноагентах должен быть в нашей стране. Так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, вмешательство во внутриполитическую среду страны происходит в том числе через журналистов, СМИ и НКО.

Песков уточнил, что разногласия относительно положений закона должны, в первую очередь, обсуждаться "внутри цеха", а лишь потом на уровне законодательной и исполнительной власти.

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