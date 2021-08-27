"Нельзя допускать": Шойгу заявил о "глубокой работе против России" извне

В России должна быть создана система, защищающая граждан от пропаганды, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в пятницу на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" форума "Армия-2021".

Он уверен, что недоброжелатели ведут против Российской Федерации "глубокую работу".

"Нашей задачей, в первую очередь, является выстраивание системы, которая защитит российских граждан против этого. Нельзя допускать, чтобы поколения забыли о важных вехах истории России и о заслугах народа", — подчеркнул министр.

Он привёл данные разведки, которые показали, что в последние несколько лет число враждебных центров антироссийской пропаганды выросло, передаёт ТАСС.

"Такие пропагандистские центры созданы недалеко от наших границ, в основном в странах Прибалтики, а также в Хельсинки и Варшаве", — уточнил Шойгу.

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