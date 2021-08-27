"Понижающий уровень": Политолог оценил возможное назначение Поклонской послом

Возможное назначение депутата Госдумы Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде будет понижением в её политической карьере, заявил Общественной Службе Новостей политолог Владимир Леонтьев.

"Для неё назначение в Кабо-Верде — это понижающий уровень. География её карьеры расширяется, но при таких переходах редко-редко кто-то "всплывает”, как Рогозин, например. Вспомнить того же Хлопонина — губернатора Красноярского края", — сказал эксперт.

Он отметил, что Наталья Поклонская может не попасть в новый состав Госдумы. Однако, по мнению Владимира Леонтьева, это будет зависеть от того, насколько она сама согласна с таким развитием событий.

Политолог предположил что возможное назначение Натальи Поклонской послом связано с завистью некоторых российских парламентариев и их желанием "избавиться" таким образом от выделяющегося депутата.

"Когда ты многим нравишься — это многим не нравится. Она на слуху, личность известная, есть движение, которое её поддерживает. … В нашем государстве так всегда: если ты выделяешься — тебя куда-нибудь сошлют", — сказал Владимир Леонтьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.