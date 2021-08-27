EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане
"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула
Теракты в аэропорту Кабула не были неожиданными: что известно
Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё
Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома
Секреты долгожительства японцев
Пентагон: в аэропорту Кабула погибли военные США
ФАС оштрафовала Booking. com на 1,3 млрд рублей
Офшоры могут закрыть дорогу в депутаты представителям от КПРФ

Народ не верит партиям - ни ЕР, ни оппозиции - свидетельствуют соцопросы

Политика » Партии

Проведенные в преддверии предстоящих выборов в Госдуму опросы избирателей показывают, что партия "Единая Россия" заметно "сдала позиции" — ее поддержка среди населения колеблется на уровне 25-35%, что значительно ниже предыдущих показателей.

Народ не верит партиям - ни ЕР, ни оппозиции - свидетельствуют соцопросы
  • В 2016 году правящая партия получила 54,20% голосов, согласно официальным результатам, что дало ей подавляющее большинство мест в парламенте страны.
  • Весной 2018-го, во время президентских выборов в стране, опросы населения показывали примерно 50% уровень поддержки, тогда как основные конкуренты едва набирали двузначные цифры.

Всего несколько месяцев спустя, после объявления решения о повышении пенсионного возраста в стране, результаты опросов буквально рухнули, после чего ЕР проиграла довыборы, контроль над четырьмя региональными парламентами и двумя губернаторствами. Позже, в ноябре, был потерян еще один административный пост — в Хакасии.

  • Тогда "Единая Россия" набрала около 35% голосов.

Как обстоят дела сейчас

Согласно данным, собранным RT, только в августе семь опросов, проведенных различными компаниями, показали, что доля партии составляет или ниже 30%, и менее 40%, если исключить тех, кто планирует воздержаться, — далеко не то, что требуется для большинства.

Помимо негативной реакции на повышение пенсионного возраста, "Единая Россия" сталкивается с проблемами в некоторых регионах.

По данным Научно-методического центра проблем сельской молодежи, который провел опрос в конце июля, существует значительная разница в популярности правящей партии:

Дальний Восток

в Хабаровске "Единая Россия" набрала всего 12%, что значительно уступает 36% крайне правой ЛДПР, для которой приграничный с Китаем регион является оплотом;

  • в Бурятии — 19%,
  • в Забайкальском крае — 22%,
  • в Приморском крае — 25%.

В других частях страны

  • Чечня — 83%,
  • Дагестан — 69%,
  • Тува — 82%.

Не верит народ и "оппозиции"

Две наиболее популярные оппозиционные партии также сдали позиции.

КПРФ — относительно популярная в промышленном центре страны, пользуется поддержкой 38% в Ульяновске и значительной поддержкой в Бурятии, Хакасии и Омске.

  • По всей стране ее рейтинг составляет 16,2%.

ЛДПР, возглавляемая ветераном политической сцены Владимиром Жириновским, который на сегодняшний день является самой популярной оппозиционной фигурой в России, тоже "просела в показателях".

  • По данным опроса Научно-методического центра по проблемам сельской молодежи, ЛДПР набирает 13,6% голосов.

Хотя партия имеет значительную поддержку на Дальнем Востоке, она сталкивается с проблемами на юге страны. Например, в Чечне и Северной Осетии, как на Северном Кавказе, их поддерживает очень мало людей.

"Справедливая Россия", по опросам общественного мнения, не добирает процент поддержки даже до двузначных показателей по всей стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Не повторяйте "подвиг" HMS Defender: Россия предупредила Британию
Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане
"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула
Теракты в аэропорту Кабула не были неожиданными: что известно
Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё
Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома
Секреты долгожительства японцев
Урок толерантности от талибов: террористы обвинили Запад в бесчеловечности
Пентагон: в аэропорту Кабула погибли военные США
ФАС оштрафовала Booking. com на 1,3 млрд рублей
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Евросоюз
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников