Народ не верит партиям - ни ЕР, ни оппозиции - свидетельствуют соцопросы

Проведенные в преддверии предстоящих выборов в Госдуму опросы избирателей показывают, что партия "Единая Россия" заметно "сдала позиции" — ее поддержка среди населения колеблется на уровне 25-35%, что значительно ниже предыдущих показателей.

В 2016 году правящая партия получила 54,20% голосов, согласно официальным результатам, что дало ей подавляющее большинство мест в парламенте страны.

Весной 2018-го, во время президентских выборов в стране, опросы населения показывали примерно 50% уровень поддержки, тогда как основные конкуренты едва набирали двузначные цифры.

Всего несколько месяцев спустя, после объявления решения о повышении пенсионного возраста в стране, результаты опросов буквально рухнули, после чего ЕР проиграла довыборы, контроль над четырьмя региональными парламентами и двумя губернаторствами. Позже, в ноябре, был потерян еще один административный пост — в Хакасии.

Тогда "Единая Россия" набрала около 35% голосов.

Как обстоят дела сейчас

Согласно данным, собранным RT, только в августе семь опросов, проведенных различными компаниями, показали, что доля партии составляет или ниже 30%, и менее 40%, если исключить тех, кто планирует воздержаться, — далеко не то, что требуется для большинства.

Помимо негативной реакции на повышение пенсионного возраста, "Единая Россия" сталкивается с проблемами в некоторых регионах.

По данным Научно-методического центра проблем сельской молодежи, который провел опрос в конце июля, существует значительная разница в популярности правящей партии:

Дальний Восток

в Хабаровске "Единая Россия" набрала всего 12%, что значительно уступает 36% крайне правой ЛДПР, для которой приграничный с Китаем регион является оплотом;

в Бурятии — 19%,

в Забайкальском крае — 22%,

в Приморском крае — 25%.

В других частях страны

Чечня — 83%,

Дагестан — 69%,

Тува — 82%.

Не верит народ и "оппозиции"

Две наиболее популярные оппозиционные партии также сдали позиции.

КПРФ — относительно популярная в промышленном центре страны, пользуется поддержкой 38% в Ульяновске и значительной поддержкой в Бурятии, Хакасии и Омске.

По всей стране ее рейтинг составляет 16,2%.

ЛДПР, возглавляемая ветераном политической сцены Владимиром Жириновским, который на сегодняшний день является самой популярной оппозиционной фигурой в России, тоже "просела в показателях".

По данным опроса Научно-методического центра по проблемам сельской молодежи, ЛДПР набирает 13,6% голосов.

Хотя партия имеет значительную поддержку на Дальнем Востоке, она сталкивается с проблемами на юге страны. Например, в Чечне и Северной Осетии, как на Северном Кавказе, их поддерживает очень мало людей.

"Справедливая Россия", по опросам общественного мнения, не добирает процент поддержки даже до двузначных показателей по всей стране.