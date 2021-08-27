Проведенные в преддверии предстоящих выборов в Госдуму опросы избирателей показывают, что партия "Единая Россия" заметно "сдала позиции" — ее поддержка среди населения колеблется на уровне 25-35%, что значительно ниже предыдущих показателей.
Всего несколько месяцев спустя, после объявления решения о повышении пенсионного возраста в стране, результаты опросов буквально рухнули, после чего ЕР проиграла довыборы, контроль над четырьмя региональными парламентами и двумя губернаторствами. Позже, в ноябре, был потерян еще один административный пост — в Хакасии.
Согласно данным, собранным RT, только в августе семь опросов, проведенных различными компаниями, показали, что доля партии составляет или ниже 30%, и менее 40%, если исключить тех, кто планирует воздержаться, — далеко не то, что требуется для большинства.
Помимо негативной реакции на повышение пенсионного возраста, "Единая Россия" сталкивается с проблемами в некоторых регионах.
По данным Научно-методического центра проблем сельской молодежи, который провел опрос в конце июля, существует значительная разница в популярности правящей партии:
Дальний Восток
в Хабаровске "Единая Россия" набрала всего 12%, что значительно уступает 36% крайне правой ЛДПР, для которой приграничный с Китаем регион является оплотом;
В других частях страны
Две наиболее популярные оппозиционные партии также сдали позиции.
КПРФ — относительно популярная в промышленном центре страны, пользуется поддержкой 38% в Ульяновске и значительной поддержкой в Бурятии, Хакасии и Омске.
ЛДПР, возглавляемая ветераном политической сцены Владимиром Жириновским, который на сегодняшний день является самой популярной оппозиционной фигурой в России, тоже "просела в показателях".
Хотя партия имеет значительную поддержку на Дальнем Востоке, она сталкивается с проблемами на юге страны. Например, в Чечне и Северной Осетии, как на Северном Кавказе, их поддерживает очень мало людей.
"Справедливая Россия", по опросам общественного мнения, не добирает процент поддержки даже до двузначных показателей по всей стране.
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