Не повторяйте "подвиг" HMS Defender: Россия предупредила Британию

Посол Москвы в Соединённом Королевстве Андрей Келин предупредил Лондон о последствиях в случае повторения июньского инцидента, когда британский корабль вошел в российские территориальные воды вблизи Крыма.

В интервью BBC, Келин призвал Великобританию "не повторять тот же манёвр снова", заявив, что Кремль без колебаний отдаст приказ о решительных действиях по защите своего суверенитета. Он объяснил, что российский военно-морской флот сделает "более трудным” повторение инцидента.

"Британский военный корабль находился на территории Российской Федерации без предупреждения, что должно быть сделано как минимум за час до этого. Кроме того, он не соблюдал законы и правила России, что он был обязан делать в соответствии с Морской конвенцией”, — сказал Келин.

Далее посол предположил, что инцидент не был "невинным” проходом, как утверждает британское правительство, а был демонстрацией того, что воды принадлежат Украине, что, по словам Келина, "вовсе не является фактом жизни”.

"В следующий раз им будет гораздо труднее, — сказал он. — Держитесь подальше от вод вблизи Крыма, иначе британские моряки рискуют столкнуться со всей мощью Вооружённых сил России".

Эскадренный миноносец HMS Defender

К слову, в прошлом месяце заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов высказался более прямо, предупредив Лондон, что военно-морской флот страны будет использовать "самые жёсткие методы”, чтобы "сорвать такие действия”.

"Мы предлагаем нашим оппонентам долго и упорно думать о подготовке подобных провокаций и учитывать возможности российских Вооружённых Сил”, — сказал он.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Согласно рейтингу военной мощи стран мира, российский ВМФ является вторым по силе в мире и почти в три раза мощнее британского аналога, который занимает восьмое место.

Напомним, 23 июня британский военный корабль HMS Defender намеренно нарушил территориальные воды России, пересекая границу в трёх километрах от мыса Фиолент на Крымском полуострове. В то время как Москва посчитала инцидент как нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Лондон заявил, что лодка мирно прошла через украинские воды.

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