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Офшоры могут закрыть дорогу в депутаты представителям от КПРФ

Политика

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ могут так и не попасть на желанные места в депутатском корпусе. Юристы направили на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой проверить их на участие в иностранном бизнесе. Если же будут выявлены факты нарушения законов РФ, то юристы надеются на адекватную реакцию со стороны прокуроров.

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Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева допускает, что проверку могут не успеть завершить до выборов.

"Всё зависит от того, насколько госструктура будет заинтересована в проведении расследования и сможет ли она получить информацию по поводу упомянутых в открытых источниках иностранных организаций", — подчеркнула она.

Кандидатам, по убеждению Пальцевой, может грозить уголовная ответственность, если выяснится, что они утаивали наличие бизнеса за пределами страны.

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Речь идет о кандидатах в депутаты КПРФ Александре Тарнаеве, Вадиме Кумине, Сергее Левченко и Леониде Калашникове. Предположительно, они являются бенефициарами компании, которая выводит деньги из страны в офшоры. А это прямое нарушение антикоррупционного законодательства.

Согласно проведенному расследованию журналистов "Известий", кандидат в депутаты от Крыма и Севастополя Тарнаев контролирует офшор Solidarity Finance Limited, что в юрисдикции Кипра. При этом участие в кипрской компании он скрывает, поэтому на официальных бумажках фигурирует имя его дочери Надежды. Ей же принадлежат доли в банке "Солидарность", через который могут выводиться деньги на Кипр.

Также банк контролирует сын депутата Леонида Калашникова Дмитрий, а также Вячеслав Арбузов и Вадим Кумин.

Кроме того, представители от КПРФ являются бенефициарами АО "Зарубежэнергопроект", 70% акций которой принадлежит Binum Securities LTD.

Напомним, что 24 июля был исключен из списка КПРФ Павел Грудинин, поскольку его экс-супруга Ирина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября, обещают жаркое время, кандидатам еще предстоит борьба.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Олег Артюков
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