Офшоры могут закрыть дорогу в депутаты представителям от КПРФ

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ могут так и не попасть на желанные места в депутатском корпусе. Юристы направили на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой проверить их на участие в иностранном бизнесе. Если же будут выявлены факты нарушения законов РФ, то юристы надеются на адекватную реакцию со стороны прокуроров.

Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева допускает, что проверку могут не успеть завершить до выборов.

"Всё зависит от того, насколько госструктура будет заинтересована в проведении расследования и сможет ли она получить информацию по поводу упомянутых в открытых источниках иностранных организаций", — подчеркнула она.

Кандидатам, по убеждению Пальцевой, может грозить уголовная ответственность, если выяснится, что они утаивали наличие бизнеса за пределами страны.

Речь идет о кандидатах в депутаты КПРФ Александре Тарнаеве, Вадиме Кумине, Сергее Левченко и Леониде Калашникове. Предположительно, они являются бенефициарами компании, которая выводит деньги из страны в офшоры. А это прямое нарушение антикоррупционного законодательства.

Согласно проведенному расследованию журналистов "Известий", кандидат в депутаты от Крыма и Севастополя Тарнаев контролирует офшор Solidarity Finance Limited, что в юрисдикции Кипра. При этом участие в кипрской компании он скрывает, поэтому на официальных бумажках фигурирует имя его дочери Надежды. Ей же принадлежат доли в банке "Солидарность", через который могут выводиться деньги на Кипр.

Также банк контролирует сын депутата Леонида Калашникова Дмитрий, а также Вячеслав Арбузов и Вадим Кумин.

Кроме того, представители от КПРФ являются бенефициарами АО "Зарубежэнергопроект", 70% акций которой принадлежит Binum Securities LTD.

Напомним, что 24 июля был исключен из списка КПРФ Павел Грудинин, поскольку его экс-супруга Ирина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября, обещают жаркое время, кандидатам еще предстоит борьба.