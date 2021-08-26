"С нелюдями по-другому нельзя": Миронов выступил за возвращение смертной казни

Председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что преступники, убивающие детей, заслуживают смертной казни. Он выразил убеждение, что новый состав Госдумы проголосует за отмену моратория на высшую меру наказания.

По словам Миронова, он выступает против смертной казни, но это не должно распространяться на террористов и детоубийц.

"С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца восьмилетней Насти из Тюмени должен быть казнен", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Противники возвращения смертной казни утверждают, что для возвращения такой меры наказания нет правовых оснований, однако ее никто не отменял, поскольку Госдума не ратифицировала указ президента от 1996 года о моратории.

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