Суд отклонил иск Лабутина о незаконности трёхдневного голосования

Верховный суд России не принял иск Василия Лабутина, члена Московского участкового избиркома. Мужчина посчитал незаконным трёхдневное голосование. Правоохранители пояснили, что с таким вопросом надо обращаться в Конституционный суд.

Информацией поделился Алексей Рыбин, представитель Василия Лабутина. Он захотел оспорить закон из-за отсутствия социальных гарантий для сотрудников участковой избирательной комиссии. Кроме того, мужчина указал, что при смене в 12 часов требуют всегда приезжать на час раньше. Также есть проблемы с вознаграждением: оно составляет 38 рублей в час, но не факт, что ЦИК выплатит эти деньги.

"По обязанностям они (члены УИК. — Прим. ред.) практически приравниваются к госслужащим, однако у членов УИК нет социального пакета на случай, если кто-то заболел или получил травму в ходе выполнения обязанностей", — добавил Андрей Рыбин.

Напомним, что выборы в Российской Федерации пройдут с 17 по 19 сентября. В ходе мероприятий сформируют:

Государственную Думу;

губернаторов девяти регионов;

депутатов законодательных органов в 39 регионах.

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