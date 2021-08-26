Россия и Китай договорились вместе "защищать" Центральную Азию

Москва и Пекин будут работать вместе над обеспечением безопасности азиатского региона вокруг Афганистана.

Об этом по телефону договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Китая Си Цзиньпин.

В заявлении, опубликованном Кремлем вскоре после переговоров двух лидеров, сообщается, что "проблема Афганистана была подробно обсуждена" и что обе стороны "выразили готовность активизировать усилия по борьбе с угрозами терроризма и незаконного оборота наркотиков, исходящими с территории Афганистана".

Согласно документу, "была подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и предотвращения распространения нестабильности на соседние регионы". Шанхайская организация сотрудничества (ЩОС), так называемый "альянс Востока", членами которого являются Россия и Китай, а также Индия и Пакистан, была выбрана в качестве оптимального формата для координации усилий в области безопасности.

К слову, разговор состоялся на следующий день после того, как представитель талибов Мухаммад Наим сообщил журналистам, что у исламистской группировки "были тесные отношения с двумя странами":

"Китай-наш сосед, и у нас с ним хорошие отношения. То же самое относится и к России", — сказал он.

Напомним, что чиновники Евросоюза на прошлой неделе заявили, что обеспокоены тем, что Москва и Пекин "выйдут победителями из хаоса в Афганистане" больше, чем последствиями ситуации для простых афганцев. В частности, глава внешнеполитического ведомства Брюсселя Жозеп Боррель заявил, что "ЕС не может позволить китайцам и русским взять ситуацию под контроль и быть сторонниками Кабула, поскольку в таки случае Евросоюз станем неуместным”.