Политолог рассказал об усилении информационного давления на РФ из-за предстоящих

Попытки иностранного информационного воздействия на предстоящие парламентские выборы в России активизировались параллельно с возросшей политической конкуренцией в стране.

Таким мнением поделился политолог Арсений Капустин, комментируя доклад "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года" Ассоциации специалистов по информационным операциям, представленный на пресс-конференции в ТАСС.

"Парламентские выборы в России достигли большей конкуренции, по сравнению с прошлыми кампаниями, но и попытки давления извне набирают значительные обороты. Месседжи, издаваемые на Западе, затем эхом раздаются от акторов, так или иначе связанных с государствами коллективного Запада", — отметил он.

Среди организаций, транслирующих информацию, дискредитирующую электоральные процессы в России, эксперт выделил движения "Голос" (включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Лига избирателей" (включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и "Ассоциация наблюдателей Татарстана".

По мнению Капустина, признание таких организаций иностранными агентами препятствует внешним попыткам делигимизировать выборы в России.

Политолог отметил характерное для периода выборов активное распространение недостоверной информации. Он привел в пример негативное содержание доклада профильной комиссии ОБСЕ, составленного в 2021 году. В документе электоральная обстановка в стране названа неудовлетворительной в связи с недопуском некоторых политиков к участию в выборах.

Информационные атаки продолжатся и после выборов

Массовая информационная кампания, дискредитирующая парламентские выборы в РФ, продолжится и после голосования. Такой вывод содержится в докладе "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года" Ассоциации специалистов по информационным операциям. При этом попытки подорвать доверие к российской электоральной системе предпринимаются не только за рубежом, но и в самой России.

Политический обозреватель Александр Асафов привел в пример информационную стратегию некоторых кандидатов, которые переходят к жесткой критике избирательной системы России после получения отказа в регистрации.

"Мы видим кандидатов и с открытыми антироссийскими взглядами, и с яркой оппозиционной позицией. Некоторые из них, по тем или иным причинам, не могут собрать документы для подачи заявления на участие в парламентских выборах, либо, зная о действующих ограничениях для участников, все равно подают документы. Потом они через СМИ пытаются подорвать доверие к выборам, связав причину отказа в регистрации, например, со своими убеждениями".

Как отмечается в докладе Ассоциации специалистов по информационным операциям, сценарий непризнания результатов выборов уже использовался в Венесуэле, Северной Македонии, Киргизии и Белоруссии. Для информационного воздействия используются темы, касающиеся нарушения избирательных прав граждан, административного давления и фальсификации выборов.