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Путин разрешил принимать на госслужбу россиян с иностранным гражданством

Политика » Власть » Кремль

Россияне имеющие иностранное гражданство, от которого у них нет возможности отказаться, смогут поступать на государственную или муниципальную службу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин разрешил принимать на госслужбу россиян с иностранным гражданством

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, россиян, имеющих гражданство другой страны и лишённых возможности отказаться от него, смогут принимать на государственную и муниципальную службу и назначать на должности, для которых не требуется допуск к гостайне.

В указе поясняется, что решение о невозможности прекращения иностранного гражданства будет приниматься президентом РФ или решением комиссии по вопросам гражданства при президенте.

В соответствии с указом россиян с иностранным гражданством должны назначать на должности на государственной и муниципальной службе на условиях срочного контракта, действие которого не может превышать срок, установленный решением комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Решение о необходимости приёма россиянина с иностранным гражданством на госслужбу будет принимать руководитель организации, в которую тот решит устроиться.

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