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В Кремле заявили о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

Политика

Позиция Турции по Крыму, озвученная главой её МИД на форуме "Крымская платформа", является неприемлемой для России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

По его словам, отношения России и Турции основываются на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, однако это не означает, что между двумя государствами отсутствуют разногласия.

"К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем её абсолютно неверной", — цитирует RT заявление Дмитрия Пескова.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в Киеве, что форум "Крымская платформа" сыграет значительную роль в возвращении в Крыма состав Украины.

По словам Дмитрия Пескова, состоявшийся на Украине саммит не будет иметь осязаемого продолжения.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать как посягательство на свою территориальную целостность участие ряда стран и международных организаций в прошедшем в Киеве форуме "Крымская платформа".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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