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Источник, приближенный к Кремлю, рассказал об установке Единой России на выборах

Политика » Выборы

Политические кураторы на партийном съезде "Единой России" увеличили ожидаемую явку на выборах в Государственную Думу с 45% до 47%. Кроме того, по мнению специалистов, члены этой партии должны получить 53%, а не 45%. Об этом журналистам URA. RU рассказал анонимный источник, который приближен к Кремлю.

Источник, приближенный к Кремлю, рассказал об установке Единой России на выборах

По словам инсайдера, кремлёвские политтехнологи рассчитывают на такой результат из-за трёхдневного голосования. Власть требует от глав регионов 53%, плюс-минус 5-10%. Колебания происходят из-за разной обстановки по России.

Эксперт считает, что у "Единой России" результат всегда хуже в таких местах, как:

  • Москва;
  • Дальний Восток.

Проценты выше среднего зачастую в следующих регионах:

  • Северный Кавказ;
  • Краснодарский край;
  • Татарстан;
  • Тува.

"Если региональные власти выполнят установку, то вместе с победой в подавляющем большинстве одноманатных округов, это позволит ЕР взять 330 из 450 мандатов и получить требуемое конституционное большинство в Госдуме" — сообщил источник.

Он объяснил, что избератель единороссов — консервативный человек, который получает бонусы. Например, пенсионер или молодая мать.

Лидер "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов заявил, что никаких установок на выборы нет. По словам единоросса, надо решать проблемы людей, планки — удел других партий.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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