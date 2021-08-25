Источник, приближенный к Кремлю, рассказал об установке Единой России на выборах

Политические кураторы на партийном съезде "Единой России" увеличили ожидаемую явку на выборах в Государственную Думу с 45% до 47%. Кроме того, по мнению специалистов, члены этой партии должны получить 53%, а не 45%. Об этом журналистам URA. RU рассказал анонимный источник, который приближен к Кремлю.

По словам инсайдера, кремлёвские политтехнологи рассчитывают на такой результат из-за трёхдневного голосования. Власть требует от глав регионов 53%, плюс-минус 5-10%. Колебания происходят из-за разной обстановки по России.

Эксперт считает, что у "Единой России" результат всегда хуже в таких местах, как:

Москва;

Дальний Восток.

Проценты выше среднего зачастую в следующих регионах:

Северный Кавказ;

Краснодарский край;

Татарстан;

Тува.

"Если региональные власти выполнят установку, то вместе с победой в подавляющем большинстве одноманатных округов, это позволит ЕР взять 330 из 450 мандатов и получить требуемое конституционное большинство в Госдуме" — сообщил источник.

Он объяснил, что избератель единороссов — консервативный человек, который получает бонусы. Например, пенсионер или молодая мать.

Лидер "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов заявил, что никаких установок на выборы нет. По словам единоросса, надо решать проблемы людей, планки — удел других партий.

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