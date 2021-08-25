НАТО клянётся бороться с терроризмом в лучших традициях "Полицейской академии"

Настойчивость Запада, утверждающего, что он не позволит Афганистану стать рассадником терроризма, явно противоречит его хаотичному уходу из страны.

Так считают в российском МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что слова НАТО "абсурдно отличаются от действий членов возглавляемого США военного блока".

В подтверждение своих слов она процитировала генерального секретаря фракции Йенса Столтенберга, который на пресс-конференции заявил:

"Мы не позволим террористам снова угрожать нам из Афганистана”.

Это, по словам Марии Захаровой, резко расходится с недавними признаниями Пентагона и других организаций в том, что "НАТО не знает, сколько своего оружия и техники военные альянса уничтожили, когда покинули Афганистан”.

Напомним, в понедельник Пентагон сообщил, что его аналитики понятия не имеют, сколько техники могло попасть в руки талибов*. Один американский чиновник заявил агентству "Рейтер":

"всё, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам”*.

Эти размышления, отметила представитель МИД, были похожи на комический монолог из "Полицейской академии” — популярного юмористического сериала о сотрудниках правоохранительных органов.

"НАТО — это нестабильный и разрушительный военно-политический блок, — сказала она. — Альянс потерял ориентацию и контроль даже над самим собой, претендуя при этом на роль лидера в обеспечении международной безопасности”.