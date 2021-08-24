Медведев: "Нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что необходимо добиться одинакового уровня жизни во всех субъектах РФ.

Несправедливо, что одни могут позволить себе все блага современной цивилизации, а другие живут как будто в прошлом веке, сказал Медведев.

По его словам, российские регионы не всегда равномерно развиваются, и это неравенство является проблемой, которую нужно решать. В ближайшие пять лет "Единая Россия" должна добиться одинакового уровня жизни во всех регионах, отметил бывший президент РФ.

Он добавил, что необходимо устранить диспропорцию в доходах.

Заявление прозвучало на втором этапе съезда "Единой России".

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