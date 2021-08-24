Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что необходимо добиться одинакового уровня жизни во всех субъектах РФ.
Несправедливо, что одни могут позволить себе все блага современной цивилизации, а другие живут как будто в прошлом веке, сказал Медведев.
По его словам, российские регионы не всегда равномерно развиваются, и это неравенство является проблемой, которую нужно решать. В ближайшие пять лет "Единая Россия" должна добиться одинакового уровня жизни во всех регионах, отметил бывший президент РФ.
Он добавил, что необходимо устранить диспропорцию в доходах.
Заявление прозвучало на втором этапе съезда "Единой России".
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