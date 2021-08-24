Президент РФ Владимир Путин заявил, что сразу после выборов в Госдуму инициирует запрет на автоматическое списание социальных выплат и пособий за долги россиян. Заявление прозвучало на втором этапе съезда партии "Единая Россия".
Глава государства предложил законодательно запретить списывать социальные выплаты и пособия по исполнительным производствам.
Также лидер страны призвал финансовые организации вернуть гражданам списанные за долги средства соцвыплат. С учетом того, какую чистую прибыль получают банки, для них это будет легко, отметил Путин.
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