Путин пообещал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сразу после выборов в Госдуму инициирует запрет на автоматическое списание социальных выплат и пособий за долги россиян. Заявление прозвучало на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

Глава государства предложил законодательно запретить списывать социальные выплаты и пособия по исполнительным производствам.

Также лидер страны призвал финансовые организации вернуть гражданам списанные за долги средства соцвыплат. С учетом того, какую чистую прибыль получают банки, для них это будет легко, отметил Путин.

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