Все сотрудники силовых ведомств получат по 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин пообещал, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей. Заявление прозвучало на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

По словам лидера страны, выплату получат все правоохранители и военные, независимо от "звезд на погонах", в том числе курсанты военных училищ.

Ранее Владимир Путин заявил, что всем пенсионерам государство выплатит на 10 тысяч рублей. Глава государства объяснил эту инициативу тем, что данная выплата "подъедается" инфляцией. Пожилые люди острее чувствуют рост цен, потому что их структура потребления несколько отличается.

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