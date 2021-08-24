"Политический спектакль": Захарова оценила проведение "Крымской платформы"

Россия будет рассматривать как посягательство на свою территориальную целостность участие ряда стран и международных организаций в состоявшемся на Украине форуме "Крымская платформа". Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.

Мария Захарова назвала популизмом затею с проведением саммита, заявленной целью которого является возвращение Крыма Украине.

"Нынешняя украинская затея — чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль", — заявила дипломат.

По её словам, участников форума, состоявшегося в Киеве 23 августа, объединило заблуждение, что усиление политико-экономического давления на Россию будет способствовать отторжению от неё Крыма.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что вопрос возвращения Крыма в состав РФ окончательно закрыт в марте 2014 года, когда за это решение проголосовали на референдуме жители полуострова. Оно, по мнению Марии Захаровой, позволило избежать конфликта, случившегося позднее в Донбассе.

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