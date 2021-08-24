EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ООН попросили Польшу принять мигрантов, которые две недели живут на границе
Порошенко облили зелёнкой в центре Киева
Макс Фадеев похвалил постройневшего Гарика Харламова
Абрамченко озвучила основную причину разлива нефти под Новороссийском
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
Врач-реабилитолог оценил состояние крайне истощенной МакSим
Биолог ответил, опасны ли португальские слизни-гиганты для человека и огорода
Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия
Лавров: США пытаются навязать другим странам сотрудничавших с ними афганцев

"Политический спектакль": Захарова оценила проведение "Крымской платформы"

Политика

Россия будет рассматривать как посягательство на свою территориальную целостность участие ряда стран и международных организаций в состоявшемся на Украине форуме "Крымская платформа". Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.

"Политический спектакль": Захарова оценила проведение "Крымской платформы"

Мария Захарова назвала популизмом затею с проведением саммита, заявленной целью которого является возвращение Крыма Украине.

"Нынешняя украинская затея — чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль", — заявила дипломат.

По её словам, участников форума, состоявшегося в Киеве 23 августа, объединило заблуждение, что усиление политико-экономического давления на Россию будет способствовать отторжению от неё Крыма.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что вопрос возвращения Крыма в состав РФ окончательно закрыт в марте 2014 года, когда за это решение проголосовали на референдуме жители полуострова. Оно, по мнению Марии Захаровой, позволило избежать конфликта, случившегося позднее в Донбассе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Крым надо было возвращать ещё при Ельцине"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Абрамченко озвучила основную причину разлива нефти под Новороссийском
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
"Политический спектакль": Захарова оценила проведение "Крымской платформы"
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику
Врач-реабилитолог оценил состояние крайне истощенной МакSим
Биолог ответил, опасны ли португальские слизни-гиганты для человека и огорода
Будет ли разгадана тайна картины "Спаситель мира"
Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия
Лавров: США пытаются навязать другим странам сотрудничавших с ними афганцев
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова Александр Артамонов Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Общество
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников