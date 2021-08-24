Лавров: Россия не хочет видеть США в Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет видеть войска США в Центральной Азии.

Глава МИД сослался на Организацию Договора о коллективной безопасности, предусматривающая согласие всех союзников по вопросам, которые касаются размещения иностранных военных на их территории.

Покидая Афганистан, США планировали переместить часть своего военного контингента в соседние государства, чтобы оттуда можно было сдерживать Кабул, если новые власти будут вести себя плохо.

Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф выразил сомнение в том, что американские военные сумеют эвакуироваться из Афганистана до 31 августа и предложил продлить их миссию. В ближайшее время президент США Джо Байден может продлить пребывание американских войск в Афганистане после 31 августа. Ранее именно эта дата была объявлена конечным сроком вывода войск.

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