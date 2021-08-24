Песков: Путин остаётся лидером "Единой России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин продолжает оставаться лидером "Единой России" и поддерживает партию.

По словам Пескова, Путин относится к "Единой России", как к партии власти, которая в течение многих лет инициирует важные процессы, ведущие к улучшению социально-экономического развития страны. Эта партия не занимается популизмом, берет на себя ответственность за все, что происходит, и решает насущные проблемы, — именно так Путин относится к этой партии, отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков сказал, что партия меняется, развивается, растет, в ней появляются новые лица, и этот процесс естественный.

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