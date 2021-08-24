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В Госдуме оценили идею об "уголовке" за подмену телефонных номеров

Политика » Власть » Парламент

Предложение ОНФ ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров сочли достойным обсуждения в российской Госдуме.

В Госдуме оценили идею об "уголовке" за подмену телефонных номеров

"Бороться с подменными номерами нужно… Что касается ответственности за сам процесс подмены — да, наверное, стоит это обсудить", — заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По словам парламентария, депутаты уже прорабатывали с Минцифры РФ возможности решения проблемы махинаций с телефонными номерами.

Сергей Боярский выразил особую обеспокоенность фактами подмены номеров мошенниками, находящимися за пределами России. Депутат предположил, что решить эту проблему позволила бы автоматическая блокировка определённых номеров.

"Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечём на корню", — рассказал парламентарий, добавив, что эта мера уже готовится к реализации.

Ранее в ОНФ предложили привлекать к уголовной ответственности за махинации с телефонными номерами.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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