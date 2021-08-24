Захарова "по-братски" дала совет Зеленскому не позориться с названием форума

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на название форума "Крымская платформа" и порекомендовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому не позориться.

По мнению Марии Захаровой, мероприятия надо называть в честь населённых пунктов своей страны, а не чужой. Представитель сравнила "Крымскую платформу" с "Алуштинским симпозиумом коренных народов" и "Бахчисарайским конгрессом фонтанов им. Олександра Пушкина". Мария Захарова сказала:

"По-братски один совет президенту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы".

Напомним, что "Крымская платформа" — это проект украинских властей, которые хотят "вернуть" полуостров в состав своей страны. В этой встрече поучаствовали 40 делегаций с высокопоставленными политиками. Они утверждали, что Россия:

нарушала права людей в Крыму;

милитаризировала его;

изменила демографическую структуру;

препятствовала судоходству.

Мария Захарова подчеркнула, что участие стран в подобных мероприятиях — посягательство на земли Российской Федерации.

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