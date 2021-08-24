Украина отказала в поездке в Харьков зампреду Совфеда РФ Константину Косачёву. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещённом на сайте министерства.
По словам представителя МИД, сенатор намеревался приехать в Харьков 23 августа "в личном качестве". Там он собирался поучаствовать в посвящённых Дню освобождения города от фашистов мероприятиях и почтить память деда, погибшего в боях за Харьков в 1943 году. Поездка должна была носить неполитический характер.
Как рассказала Мария Захарова, на обращение по дипломатическим каналам к украинским властям с просьбой согласовать приезд парламентария в Харьков последовала "обескураживающая" реакция.
"В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину", — заявила представитель МИД.
По её словам, ответом на обращение России с украинской стороны стал стандартный перечень тезисов, включающий "российскую агрессию" и "оккупацию".
Мария Захарова призвала украинские власти прекратить войну с памятью о героях Великой Отечественной войны и с их потомками.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.