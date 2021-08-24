ВМФ России пополнится новыми военными кораблями и атомными подводными лодками

Президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума “Армия 2021”, сообщил, что верфи страны начали работы над полудюжиной новых судов для своего военно-морского флота, и что Москва планирует модернизировать свои вооруженные силы новейшей техникой.

Президент подчеркнул, что “потенциал наших моряков растет”:

"Сегодня на ведущих верфях по всей России закладываются два современных корабля малой дальности и четыре новые подводные лодки, в том числе две, оснащенные ядерными ракетами".

Производители на Балтийском море, в акватории Арктики и на побережье Японского моря на Дальнем Востоке страны сейчас работают над доставкой заказов.

В июле судостроительный завод в Северодвинске, недалеко от северного города Архангельска, выпустил в море атомный ракетный крейсер, а в мае в состав ВМФ была передана еще одна атомная подводная лодка "Казань".