Президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума “Армия 2021”, сообщил, что верфи страны начали работы над полудюжиной новых судов для своего военно-морского флота, и что Москва планирует модернизировать свои вооруженные силы новейшей техникой.
Президент подчеркнул, что “потенциал наших моряков растет”:
"Сегодня на ведущих верфях по всей России закладываются два современных корабля малой дальности и четыре новые подводные лодки, в том числе две, оснащенные ядерными ракетами".
Производители на Балтийском море, в акватории Арктики и на побережье Японского моря на Дальнем Востоке страны сейчас работают над доставкой заказов.
В июле судостроительный завод в Северодвинске, недалеко от северного города Архангельска, выпустил в море атомный ракетный крейсер, а в мае в состав ВМФ была передана еще одна атомная подводная лодка "Казань".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.